13 ميدالية ملونة للعراق في ختام بطولة آسيا للفنون القتالية

شفق نيوز- بيروت

أحرز المنتخب العراقي للفنون القتالية المختلطة، يوم الخميس، 13 ميدالية ملونة في بطولة آسيا للشباب والمتقدمين التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، للفترة من 4 ولغاية 11 من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وجاءت ميداليات العراق بواقع ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية، وتمكن اللاعب الشاب متين بشتوان من الحصول على الميدالية الذهبية، فيما أحرز 3 لاعبين الميداليات الفضية وهم كل من: ميكائيل شكري ومرتضى سلام طالب وذو الفقار حيدر.

وحصل لاعبو المنتخب العراقي على 9 ميداليات برونزية ايضاً، جاءت عن طريق اللاعبين: محمد بكر وزيمان شاخوا ومراد صبحي وأكام ديمن، وأيمن عبيد وجوانة محمد، وعمار عبد السلام، ويوسف خالد، وضاري مصعب.

ويأتي هذا الإنجاز بفضل الدعم الذي تقدمه اللجنة الأولمبية ورعايتها للعبة والتي لها أثر بالغ في رفع معنويات اللاعبين وتشجيعهم على تحقيق أفضل النتائج، ويذكر أن المنتخب العراقي شارك في بطولة آسيا بـ16 لاعباً.