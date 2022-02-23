سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

13 محترفاً باجندة شهد لتشكيلة المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-23T18:40:03+0000
13 محترفاً باجندة شهد لتشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم عبد الغني شهد، يوم الاربعاء، أن الاخير  سيستدعي "13 محترفاً"  في القائمة الاولية لمباراتي الإمارات و سوريا.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن من بين هؤلاء  المحترفين "اربعة لاعبين في الدوري السويدي الممتاز، هم: مهند جعاز وأمير العماري، وأحمد ياسين، وسومر ماجد، ومن إنكلترا علي الحمادي مهاجم ويكمب واندرز، الناشط في دوري الدرجة الثانية، وزيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد تحت سن 21".

ومن دوري نجوم قطر، وفق المصدر، اللاعبين "أمجد عطوان، وبشار رسن، وأيمن حسين"، ومن الكويت "محترف القادسية الكويتي، علي فائز".

ومن امريكا اختار المدرب شهد، وفق المصدر،  "جوستن ميرام محترف ريال سولت ليك، الناشط في الدوري الأميركي للمحترفين"، ومن تونس "محترف الصفاقسي التونسي، حسين علي"، ومن الدنمارك "ظهير أيمن فرايبورغ الدنماركي، فرانس بطرس".

 

related

توتر بمعسكر المنتخب العراقي في طهران.. إيران ترفض اعادة فحص ثلاثة لاعبين رغم "خلوهم من الفيروس"

Date: 2022-01-25 09:28:53
توتر بمعسكر المنتخب العراقي في طهران.. إيران ترفض اعادة فحص ثلاثة لاعبين رغم "خلوهم من الفيروس"

المنتخب العراقي يخسر لاعباً سابعاً بسبب كورونا

Date: 2022-01-30 13:31:36
المنتخب العراقي يخسر لاعباً سابعاً بسبب كورونا

شفق نيوز تكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية

Date: 2021-09-01 20:40:56
شفق نيوز تكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية

"الرباط الصليبي" يبعد "ميمي" عن الملاعب لمدة 6 أشهر

Date: 2021-10-04 20:41:52
"الرباط الصليبي" يبعد "ميمي" عن الملاعب لمدة 6 أشهر

وضع النقاط على الحروف.. تعرف على اخر التطورات بملف كاتانيتش والمنتخب العراقي

Date: 2021-06-17 08:09:51
وضع النقاط على الحروف.. تعرف على اخر التطورات بملف كاتانيتش والمنتخب العراقي

الكرخي: ايران تحرم الجمهور من تشجيع المنتخب العراقي

Date: 2022-01-25 10:18:15
الكرخي: ايران تحرم الجمهور من تشجيع المنتخب العراقي

بعد الخروج "المذل".. اتحاد الكرة يتمسك ببتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي

Date: 2021-12-16 17:05:24
بعد الخروج "المذل".. اتحاد الكرة يتمسك ببتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي

العراق يُمنى بهزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية

Date: 2021-11-16 16:56:36
العراق يُمنى بهزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية