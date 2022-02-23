13 محترفاً باجندة شهد لتشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم عبد الغني شهد، يوم الاربعاء، أن الاخير سيستدعي "13 محترفاً" في القائمة الاولية لمباراتي الإمارات و سوريا.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن من بين هؤلاء المحترفين "اربعة لاعبين في الدوري السويدي الممتاز، هم: مهند جعاز وأمير العماري، وأحمد ياسين، وسومر ماجد، ومن إنكلترا علي الحمادي مهاجم ويكمب واندرز، الناشط في دوري الدرجة الثانية، وزيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد تحت سن 21".

ومن دوري نجوم قطر، وفق المصدر، اللاعبين "أمجد عطوان، وبشار رسن، وأيمن حسين"، ومن الكويت "محترف القادسية الكويتي، علي فائز".

ومن امريكا اختار المدرب شهد، وفق المصدر، "جوستن ميرام محترف ريال سولت ليك، الناشط في الدوري الأميركي للمحترفين"، ومن تونس "محترف الصفاقسي التونسي، حسين علي"، ومن الدنمارك "ظهير أيمن فرايبورغ الدنماركي، فرانس بطرس".