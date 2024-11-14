12 مواجهة نارية اليوم.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يشهد اليوم الخميس، مباريات نارية في التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وأبرز تلك المواجهات "آسيوياً" يلتقي المنتخب العراقي على أرضه وبين جماهيره المنتخب الأردني في مباراة مهمة للطرفين بعد تفوق الأردن على العراق في مباراة سابقة أثارت جدلا واسعا بسبب قرارات "الحكم الايراني".

كما يسعى المنتخب السعودي إلى إحياء أمجاد الماضي عندما يواجه أستراليا في ملبورن، فيما تستضيف البحرين المنتخب الصيني في مباراة أخرى بالمجموعة.

وفي المجموعة الأولى، ستلعب قطر ضد أوزبكستان.

وتسافر كوريا الجنوبية، لمواجهة الكويت، فيما ستلعب سلطنة عمان أمام فلسطين في مسقط.

وفي دوري الأمم الأوروبية، تحل إيطاليا ضيفة على بلجيكا، وإنجلترا تخرج لمواجهة اليونان.

وفي تصفيات أمم أفريقيا يخرج منتخب الجزائر لمواجهة غينيا الاستوائية، وتلعب السودان أمام النيجر، وتخرج ليبيا لمواجهة رواندا.

وأخيرًا ستلعب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية أمام فنزويلا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أستراليا - السعودية - 12:10 بعد الظهر - beIN Sports HD 1.

البحرين - الصين - 05:00 مساء - beIN Sports HD 4.

الكويت - كوريا الجنوبية - 05:00 مساء - beIN Sports HD 1.

عمان - فلسطين - 07:00 مساء - beIN Sports HD 3.

العراق - الأردن - 07:15 مساء - beIN Sports HD 4.

قطر - أوزباكستان 07:15 مساء - beIN Sports HD 1.

دوري الأمم الأوروبية

بلجيكا - إيطاليا - 10:45 مساء - beIN Sports HD 1.

إنجلترا - اليونان - 10:45 مساء - beIN Sports HD 2.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية - الجزائر - 04:00 مساء - beIN Sports HD 2.

النيجر - السودان - 07:00 مساء - beIN Sports HD 6.

رواندا x ليبيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD Xtra 1.

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026:

فنزويلا - البرازيل - 12:00 صباحًا - Sport TV2 Portugal.