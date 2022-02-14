12 رئيس اتحاد عراقي في طهران لتفعيل التعاون الرياضي تمهيداً للمشاركة في الاولمبياد

شفق نيوز/ يبحث في العاصمة الايرانية طهران، 12 رئيس اتحاد مركزي عراقي تفعيل وبحث سبل التعاون الرياضي المشترك مع نظرائهم الايرانيين.

ويأتي ذلك بعد الاتفاق الثنائي الذي وقع في العراق بين رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي ونظيره الايراني سيد رضا صالحي.

وعن طبيعة الاتفاقيات العراقي الايراني استطلعت وكالة شفق نيوز اراء عدد من رؤساء اتحادات العراق المتواجدين هناك حاليا بهذا الشأن، وقال سمير الموسوي رئيس الاتحاد العراقي للجودو إن "طبيعة الاتفاقات التي جرت ما بين اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ونظيرتها الايرانية هي لخدمة الاتحادات العراقية والايرانية ، والتأكيد عن تطور العلاقات من خلال التعاون بين الجانبين العراقي والايران".

وتابع، "اتيح لنا الفرصة للاطلاع على المنشآت الرياضية الايرانية الكبيرة والمتطورة جداً ، والتي ستكون ساندة لرياضتنا ضمن الاتفاقات التعاونية والتبادل المشترك للخبرات من المدربين والحكام والرياضيين واستغلال تلك المنشآت المتطورة لاقامة المعسكرات التدريبية لمنتخباتنا الوطنية ضمن مبدأ الشراكة المتفق عليه بين كل اتحاد واتحاد وكانت فرصة جيدة للاتحادات العراقية وبالتأكيد انها ستخدم الرياضة العراقية بشكل كبير في مشاركاتها في الاولمبياد المقبلة والمشاركات القارية العربية وكافة الانشطة الخارجية".

بينما قال شعلان عبد الكاظم رئيس اتحاد المصارعة، "بلا شك ان الاتفاق بين الاولمبية العراقية والايرانية ستطور الرياضة بالعراق"، مبينا انها "بداية جيدة جداً".

وتابع، ان "ايران تعتبر من الدول المتطورة رياضيا وان الاتفاق معها وعقد البروتوكولات الثنائية مكسب للرياضة العراقية وتمهيد لبناء جيل وتطويره ليكون رافدا للمنتخب الوطني في مشاركاتنا المقبلة بالاولمبياد والبطولات الدولية المختلفة" ، مبينا ان "الاستفادة ستكون مباشرة لرياضيينا من خلال المواجهات الودية مع ابطال عالميين من ايران ، فضلا عن اقامة تدريباتنا مشتركة في منشآت متطورة موجودة في كل محافظات ايران".

ولفت الى ان "ذلك التواصل والاستمرار سيطور مستوى لاعبينا ويعدهم بشكل جيد جدا للاولمبياد المقبلة"، موضحا ان "المبادرة طيبة من الاخوة بايران باستضافة الاتحادات العراقية وتعزيز اواصر العلاقة الرياضية بين الطرفين".

ويزور وفد أولمبي عراقي رفيع العاصمة الايرانية طهران برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي ومعه كل من رئيس إتحاد ألعاب القوى طالب فيصل ورئيس إتحاد التايكواندو إبراهيم البهادلي ورئيس إتحاد الطاولة هردة رؤوف ورئيس إتحاد المصارعة شعلان عبدالكاظم ورئيس إتحاد رفع الأثقال محمد مزعل رئيس إتحاد الجودو سمير الموسوي ورئيس إتحاد البيسبول علي البلداوي ورئيس إتحاد الشراع تحسين علي الحسون ورئيس إتحاد الكانوي ماجد صالح ورئيس إتحاد الكراتيه الدكتور عادل عيدان ورئيس إتحاد المبارزة زياد حسن وعضو إتحاد كرة السلة الدكتور مهند عبدالستار.