1000 دولار.. "مكّرمة" حكومية لكل لاعب بفوز المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشفت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، عن تخصيص مكافأة مالية لكل لاعب في المنتخب عند الفوز بمبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة، في حين خصصت إيران ضعف المكافأة للاعبي منتخبها في حال الفوز بمبارياته.

وقال نائب رئيس الهيئة شامل كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة خصصت مكافأة مالية قدرها 1000 دولار لكل لاعب في المنتخب العراقي، بعد كل مباراة يفوزون بها على منافسيهم في التصفيات الآسيوية المزدوجة".

وأضاف أن "المكافأة مخصصة للفوز بغض النظر عن مستوى المنتخب المنافس سواء كان قوياً أو ضعيفاً، وليس هناك اختلاف في مبلغ المكافأة في حال فوز منتخبنا على المنتخب الإيراني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن تخصيص مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار لكل لاعب في حال الفوز على منتخبنا الوطني في المباراة التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأشار كامل إلى أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال التقى بلاعبي المنتخب حين تواجده في البحرين وحثهم على بذل قصارى جهدهم في لقاء المنتخب الايراني".

وتابع بالقول "درجال اكد للوفد ان تواجده في العاصمة البحرينية المنامة قرب المنتخب العراقي الهدف منه تحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل والمضي قدما في تحقيق الانتصارات خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023".

وعاد العراق الى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادلان، متقدما بفارق نقطتين على ايران، وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 15 حزيران، إذ يلتقي العراق مع إيران، والبحرين مع هونغ كونغ.