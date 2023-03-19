10 أوسمة عراقية في ختام بطولتي غرب آسيا والعراق الدولية بالطاولة

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق الوطني بكرة الطاولة عشرة أوسمة بواقع ذهبيين وستة فضية ونحاسيين في بطولتي (العراق) الدولية (وغرب آسيا) اللتين أختتمتا مساء اليوم الأحد في كلية التربية الرياضية بمدينة السليمانية في اقليم كوردستان.

وحظيت البطولتان بمشاركة واسعة وصلت لنحو 150 لاعباً ولاعبة مثلوا عشرين بلداً هي مصر والسعودية والبحرين والإمارات وعمان وقطر والكويت وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن و إيران وتايوان وأمريكا والتشيك والهند وباكستان وبلجيكا والسويد، بالاضافة للبلد المنظم العراق.

وشهدت منافسات البطولتين لقاءات قوية وندية أظهر خلالها لاعبو ولاعبات المنتخبات المشاركة إداءً متميزاً وتصميماً كبيراً على تحقيق الفوز.

وحقق منتخب العراق للإناث تحت 15 عاما المركز الأول فرقيا في بطولة غرب آسيا وحل المنتخب اللبناني ثانيا والكويت في المركز الثالث فيما أحرز منتخب سيدات العراق تحت 19 عاما المركز الثالث فرقيا.

وفي منافسات الرجال حقق العراق المركز الثاني لفئتي تحت 15 و19 عاما بعد الخسارة في المباراتين النهائيتين 1\3 و 0/3 أمام قطر.

وحققت اللاعبة أثمار عقيل الوسام الفضي في نهائي بطولة العراق الدولية تحت سن 11 عاما بخسارتها أمام الإيرانية ارينا خيام بنتيجة 3\2 .

وفي منافسات الزوجي المختلط استطاع العراق احراز الوسام الذهبي و وسامين فضيين وثالث نحاسي.

وفي منافسات بطولة العراق الدولية لفردي الذكور تحت 11و13و 17 و15 و19 عاما حصلت إيران على ثلاثة أوسمة ذهبية وثلاث فضية ووسام ذهبي لسوريا في حين حققت الأردن وبلجيكا وسام فضي واحد لكل منهما.

هذا وقد حضر جانبا من منافسات البطولتين النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية زياد حسن والأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية احمد صبري ومساعد رئيس جامعة السليمانية اديب شكر ورئيس الاتحاد الفلسطيني مروان الشريف ومستشار الاتحاد الآسيوي اللبناني سليم الحاج وعدد من أساتذة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة السليمانية.