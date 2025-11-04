10 ميداليات ملونة.. العراق الثالث عالمياً بكرة السرعة

شفق نيوز- نيودلهي

حصد المنتخب العراقي لكرة السرعة، يوم الثلاثاء، المركز الثالث فرقياً وبمعدل 10 ميداليات ملونة في ختام اليوم الأخير لبطولة العالم 36 باللعبة المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وذكر الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الفريق العراقي افتتح أولى ميدالياته البرونزية بفعالية التتابع عبر (هافين جمعة وعلي لؤي وهيلين جمعة ورسول شهاب).

فيما حصل فريق الزوجي مختلط على برونزية أخرى عبر اللاعبين (محمد نزار وهيلين جمعة).

وفي فعالية الزوجي ناشئات تمكنت اللاعبات (هيلين جمعة وهافين جمعة) من زيادة غلة العراق بحصولهم على الميدالية البرونزية بعد مباراة مثيرة وحاسمة مع المنتخب الهندي.

وبهذا يرتفع عدد ميداليات العراق إلى 10 ميداليات لتضع ترتيب العراق بالمرتبة الثالثة عالمياً بعد المنتخب المصري الذي حصد المركز الأول تلاه المنتخب البولندي ثانياً، أما المركز الرابع فكان للهند والمركز الخامس لأوكرانيا.

واعتبر البيان أن هذا الانجاز العالمي يعد خطوة كبيرة في مسيرة المنتخب الوطني العراقي.

وترأس بعثة العراق رئيس الاتحاد العراقي (فراس راضي الخفاجي) فيما تألف الجهاز الفني والإداري من (عمار هادي وأميرة محسن وجمعة نجم).