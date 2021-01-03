10 مواجهات في الجولة الـ13 لدوري الكرة الممتاز بالعراق

شفق نيوز/ تنطلق يوم الاربعاء المقبل منافسات الجولة الـ13 لدوري الكرة الممتاز باقامة خمس مواجهات.

ويضيف ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة والربع مباراة النجف وضيفه الكهرباء ، ويواجه الكرخ في الساعة الثانية ظهرا على ملعبه فريق القوة الجوية ، وفي نفس الوقت يضيف ملعب التاجي مباراة النفط والشرطة ، ويضيف الزوراء على ملعب الشعب فريق الديوانية في الرابعة والربع ، وعلى ملعب الصناعة يضيف الصناعات الكهربائية في الساعة الثانية مباراته امام نفط الوسط .

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الخميس بإقامة خمس مباريات ، اذ يضيف نفط ميسان على ملعبه في الساعة الثامنة مساءً فريق الحدود ، وعلى ملعب حذع النخلة يضيف فريق نفط البصرة في الساعة السادسة فريق السماوة ، وسيكون ملعب فرانسو حريري مسرحاً للقاء اصحاب الارض اربيل وضيفه فريق الطلبة ، ويضيف القاسم على ملعب الكفل في الساعة الثانية ظهرا فريق امانة بغداد ، واخيرا يضيف ملعب زاخو في الساعة الثانية لقاء فريقه زاخو وضيفه فريق نادي الميناء .

ويتصدر فريق نفط الوسط فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ12 من منافسات الدوري العراقي الممتاز برصيد 26 نقطة يلاحقه فريق الشرطة 23 نقطة ثم فريق القوة الجوية بـ22 نقطة .