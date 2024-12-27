10 آلاف مشجع عراقي داخل المعلب لمؤازرة أسود الرافدين أمام السعودية

شفق نيوز/ حددت اللجنة المنظمة لخليجي 26، يوم الجمعة، الحضور الجماهيري العراقي بـ 10 آلاف مشجع، في وقت نفدت جميع تذاكر مباراة المنتخب ضد السعودية التي ستقام غداً على استاد جابر الأحمد في الكويت، سعة 60 ألف متفرج، ضمن الجولة الثالثة من البطولة.

واختتم المنتخب الوطني آخرَ تدريباته صباح اليوم الجمعة في الكويت تحضيراً لمُواجهةِ السعودية غداً السبت في الساعةِ الخامسة و النصف مساءً 17:30 في ستاد جابر الأحمد الدوليّ ضمن إطار مبارياتِ الجولة الثالثة لمنافساتِ كأس خليجي 26 .

يذكر أن مبارياتَ الغد ستقام بالتوقيتِ نفسه لفرقِ المجموعة، حيث يلتقي منتخبُ البحرين منتخبَ اليمن، والذي ضَمنَ الأولُ تأهله إلى الدور نصف النهائي.

بينما يبقى مصيرُ التذكرة الثانية لغاية صفارةِ نهاية مواجهةِ العراق و السعودية، حيث يلعبُ منتخبنا الوطنيّ بفرصةٍ واحدةٍ للتأهلِ من خلال الظفرِ بنقاطِ المباراة لا غير، بينما يلعبُ المنتخبُ السعوديُّ بفرصتي الفوز و التعادل للتأهلِ بسببِ فارق الأهداف الذي يصبُّ في مصلحته.