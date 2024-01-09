10 أسماء.. شفق نيوز تحصي مدربي العراق في بطولات آسيا

شفق نيوز/ لم يتبقى سوى ثلاثة أيام على انطلاق أكبر بطولة قارية لكرة القدم إذ تترقب عيون العراقيين باشتياق الى الدوحة، العاصمة القطرية التي تستضيف نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الوطنية، بعد أن اعتذرت الصين عن تلك الاستضافة مطلع عام 2023، بسبب إجراءات وقائية ضد تداعيات كوفيد 19.

وتقدم وكالة شفق نيوز، جرد خاص للمدربين العراقيين الذين قادوا المنتخب الوطني العراقي مع بداية كل بطولة من بطولات القارة الصفراء على مر تاريخ المشاركات العراقية .

وتقدم القائمة المدرب العراقي عبد الاله محمد الذي يعتبر أول مدرب قاد منتخب العراق في بطولات كأس آسيا عام 1972، بينما يعد المدرب اليوغسلافي لينكو غاريتش ثاني مدرب قاد منتخب العراق في النهائيات الاسيوية عام 1976.

وعاد العراق يشارك في البطولات الاسيوية بعد رفع العقوبة الدولية عقب اجتياح العراق للكويت ليشارك في نهائيات آسيا من جديد عام 1996 بقيادة المدرب يحيى علوان الذي ملف حينها بتدريب المنتخب الوطني ، بينما قاد المدرب الصربي ميلان زيفادينوفيتش المنتخب العراقي في عام 2000.

وفي عام 2004 قاد المنتخب العراقي المدرب عدنان حمد الذي أسس جيلاً من أبرز لاعبي المنتخب والذين حصلوا على أول لقب آسيوي بتاريخ المنتخب العراقي عام 2007 تحت اشراف المدرب البرازيلي جورفان فييرا.

وفي عام 2011 قاد المنتخب في بطولة آسيا المدرب الالماني سيدكا، بينما قاد منتخب العراق في بطولة آسيا المدرب العراقي راضي شنيشل عام 2015.

وقاد منتخب العراق ببطولة آسيا نسخة 2019 المدرب السلوفيني كاتانيتش وكانت آخر مشاركة للعراق اسيوياً، بينما سيقود المدرب الإسباني كاساس الذي سيقود اسود الرافدين في نسخة 2023 (التي تنطلق في الشهر الحالي).