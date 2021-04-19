يويفا يهدد: لاعبو "السوبر ليج" لن يمثلوا منتخباتهم

شفق نيوز/ هدد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الاثنين، بمنع اللاعبين الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي (سوبر ليج)، من تمثيل منتخباتهم الوطنية.

واتفقت 12 من الأندية الأوروبية الكبيرة، على إنشاء بطولة جديدة منفصلة عن يويفا، تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال.

وقال سيفرين في هذا الصدد، خلال مؤتمر صحفي: "اللاعبون الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي، لن يكونوا قادرين على تمثيل منتخباتهم الوطنية، أو المشاركة في اليورو أو كأس العالم".

وأضاف: "التصنيف والتأهل للمسابقات الأوروبية، يجب أن يكون على أساس الجدارة، وأن الجميع يستطيع التنافس ضد الجميع".

واستطرد: "لا يسعني إلا إظهار رفضي لهذا التحرك، نحن جميعًا ضده.. حتى الآن نعكف على تقييم الموقف مع طاقمنا القانوني، وسنقوم بالمطلوب".

وتابع: "إنه مشروع مخجل وأناني، يتعارض مع ما ينبغي أن تكون عليه كرة القدم.. إنه صفعة لقيم كرة القدم والمجتمع بأسره، لن نسمح أبدًا لمشروع مثل هذا بالبدء".

وأردف سيفرين: "التغييرات في شكل دوري الأبطال، هي ما تحتاجه كرة القدم في الوقت الحالي.. الاتحاد الأوروبي يوزع 90% من ميزانيته في عالم كرة القدم، ليس فقط على المحترفين، لكن أيضًا على كرة القدم الشعبية والنسائية والمؤسسات المتنوعة".