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"يويفا" يقرر إعادة قرعة دوري الأبطال
Category: ريـاضة
Date: 2021-12-13T12:41:25+0000
شفق نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أُجريت اليوم الاثنين، بسبب خطأ في الإجراءات، بحسب شبكة قنوات "بي إن سبورتس".
وستعاد القرعة في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.
وأبرزت "بي إن سبورتس" أن القرعة شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، الأمر الذي يهدد القرعة بالإعادة.
وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.
ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.
وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وكانت القرعة قد أوقعت الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.
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