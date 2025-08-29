"يويفا" يغير توقيت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الجمعة، تغيير موعد انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وسيتم تطبيقه اعتبارا من نهائي النسخة القادمة عام 2026 في العاصمة الهنغارية بودابست.

وقرر "يويفا" إقامة المباراة النهائية يوم 30 أيار/مايو 2026 في تمام السابعة (17:00) بتوقيت غرينتش بدلا من الساعة (20:00) على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة الهنغارية بودابست.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي إلى أن تقديم موعد المباراة 3 ساعات، لتقام السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بدلا من توقيتها المعتاد (التاسعة مساء).

وقال الـ"يويفا" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي له يوم أمس الخميس، أن: "هذا القرار يهدف إلى تعزيز تجربة يوم المباراة للجماهير والفرق والمدن المضيفة من خلال تحسين الخدمات اللوجستية والعمليات".

وأضاف: "هدفنا أيضا هو جعل يوم المباراة تجربة ممتعة، وكذلك تشجيع العائلات والأطفال على حضور بمعدل أكبر لمشاهدة أهم مباراة كرة قدم للأندية في الموسم".

ولفت إلى أن تعديل موعد المباراة سيساعد الجماهير القادمة من خارج البلاد على الوصول إلى وسائل النقل العام، وخاصة بعد المباراة، ورحلة عودة أكثر أمانا وراحة من الملعب".

وختم يويفا: "أما بالنسبة للمدن المضيفة، فسيعزز هذا التأثير الاقتصادي الإيجابي للحدث من خلال منح المشجعين إمكانية مواصلة احتفالاتهم، ويتماشى توقيت انطلاق المباراة الجديد في بث المباراة لأكبر عدد ممكن في جميع أنحاء العالم".