يويفا يعتمد "التشغيل الآلي" في سحب قرعة الدوريات الأوروبية الكبرى

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اللجوء إلى سحب قرعة المسابقات التي ينظمها للأندية من خلال التشغيل الآلي.

وأعلن الاتحاد أنه سيعتمد على التشغيل الآلي لسحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بدلا من سحبها يدويا.

ومن المقرر إقامة القرعة لهذه البطولات في 29 و30 آب/ أغسطس الجاري في موناكو.

يأتي هذا في ظل كثرة عدد الأندية المشاركة في البطولات الثلاث حيث تضم كل مسابقة 36 فريقا يلعبون في دوري من دور واحد، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل مباشرة لدور الـ16.

ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة ليواجه فريقين مختلفين من كل مستوى على أن تكون مباراة واحدة على أرضه والأخرى خارجها.

بعد تأهل الفرق الثماني الأولى لدور الـ16 تخوض الفرق من المركز التاسع حتى المركز 24 مباريات فاصلة لإكمال عقد المؤهلين لهذا الدور.

ولا تنطبق هذه القاعدة على مسابقة المؤتمر الأوروبي التي يواجه فيها كل فريق 6 فرق تنتمي إلى المستويات الستة الموجودة، على أن تكون 3 مباريات على أرضه، ومثلها خارج أرضه.

هذا النظام المعقد دفع الاتحاد الأوروبي للاستعانة بخدمات شركتين بهدف إجراء العملية برمتها بشكل آلي.

وستوفر شركة متخصصة في السحوبات الآلية والبيانات الرياضية برنامجا لإجراء القرعة وتحديد المنافسين الثمانية لكل فريق ولكن بعد سحب كرته يدويا من الوعاء على المسرح.

ويراعي النظام الآلي ألا يتواجه فريقان من نفس البلد أو نفس الدوري، وتقوم شركة أخرى متخصصة في التدقيق بمراجعة كل شيء.