يويفا يعاقب الريال بسبب "سلوك تمييزي" وإغلاق جزئي لملعبه يلوح في الأفق

شفق نيوز/ وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة على ريال مدريد، قيمتها 30 ألف يورو (31200 دولار)، بسبب "سلوك تمييزي" غير محدد من جانب المشجعين، خلال مباراة الملكي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

كما تلقى الريال أيضا، اليوم الجمعة، عقوبة غلق جزء من المدرجات، مع إيقاف التنفيذ.

وذكر يويفا أن النادي الإسباني يمر بفترة اختبار لمدة عامين، وخلالها قد يتم إغلاق 500 مقعد، في إحدى المباريات المقبلة.

ولم يتضح السلوك الذي قرر يويفا معاقبة الريال عليه، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 19 فبراير/شباط الجاري.

وفاز الميرينجي بلقاء الإياب (3/1)، ليصعد لدور ال16 متفوقا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (6/3)، بعد انتصاره ذهابا أيضا في إنجلترا (3-2).