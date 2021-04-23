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"يويفا" يصدر بياناً رسمياً بشأن السوبر ليج

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-23T17:41:28+0000
"يويفا" يصدر بياناً رسمياً بشأن السوبر ليج

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الجمعة، أنَّ القرارات المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، لا تزال تحت التقييم.

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في البطولة الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية، انسحابها، أما يوفنتوس أكد صعوبة إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن.

وزعمت تقارير صحفية، أن العقوبات قد تصل للاستبعاد من البطولات الأوروبية هذا الموسم وفي الموسم المقبل.

وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إن القرارات المتعلقة بالسوبر ليج لا تزال قيد التقييم.

وأضاف البيان: "اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تم إطلاعها على آخر التطورات بشأن ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي".

واختتم: "تتضمن التطورات الخيارات المتاحة أمام اليويفا، والخطوات التي يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذها مستقبلًا".

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