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"يويفا" يختار بنزيما كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-31T15:05:34+0000
"يويفا" يختار بنزيما كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الثلاثاء، مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكر "يويفا" في بيان على موقعه الرسمي "اختارت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاعب ريال مدريد كريم بنزيما كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في موسم 2021/2022".

وقدم بنزيما موسماً مبهراً، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال قبل تتويجه على حساب ليفربول بعد الفوز بنتيجة 1-0، وتصدر المهاجم الدولي الفرنسي قائمة هدافي المسابقة القارية برصيد 15 هدفاً.

وتوج بنزيما بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته، بينما حصد النادي الملكي اللقب القاري للمرة الـ14 في تاريخه معززا رقمه القياسي.

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