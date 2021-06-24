سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

يويفا يتخذ قراراً لصالح اللاعبين المسلمين في "يورو 2020"

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-24T15:19:44+0000
يويفا يتخذ قراراً لصالح اللاعبين المسلمين في "يورو 2020"

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، على عدم وضع زجاجات الخمر أمام اللاعبين المسلمين في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وبحسب صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية، فإن مسؤولي يورو 2020 اتفقوا على عدم وضع عبوات الخمر أمام اللاعبين المسلمين بعد تصرف الفرنسي بول بوغبا.

وأزاح بوغبا إحدى زجاجات الخمر التي كانت أمامه في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة فرنسا مع ألمانيا في يورو 2020، والتي انتهت بالتعادل 2/2، ليصعدا إلى دور الـ16 مع ألمانيا.

وجاء تصرف بوغبا بعدما أزاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبوتي كوكاكولا من أمامه، ووضع مكانهما زجاجة مياه.

وأضافت الصحيفة، أن هدف المنظمين من عدم وضع زجاجات الخمر أمام اللاعبين المسلمين هو تجنب تكرار ما فعله بوغبا.

وجاء قرار اليويفا رغم أن منظمي البطولة قالوا الخميس الماضي: "اليويفا ذكّر المنتخبات المشاركة في البطولة بأن الشراكات التجارية جزء لا يتجزأ من تنظيم البطولة ولضمان تطوير اللعبة في أوروبا، بما في ذلك منافسات الشبان والسيدات".

وقال مارتن كالين مدير بطولة أوروبا 2020، إن القضية الأساسية تتعلق بما فعله رونالدو، لكن يوجد تفهم لوضع اللاعبين الذين يفعلون ذلك لأسباب دينية.

وأضاف كالين أن الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالرعاة جزء من لوائح البطولة وقعت عليها الاتحادات، وأكد أن اليويفا لا ينوي فرض غرامة مباشرة على اللاعبين.

related

مانشستر يونايتد يقحم كروس في صفقة بيع بوغبا

Date: 2019-09-12 14:17:34
مانشستر يونايتد يقحم كروس في صفقة بيع بوغبا

انكلترا تتهيأ لـ"عنصرية محتملة" أمام بلغاريا

Date: 2019-09-12 17:43:27
انكلترا تتهيأ لـ"عنصرية محتملة" أمام بلغاريا

صحيفة مدريدية: نعم لفالفيردي.. لا لبوغبا

Date: 2019-12-28 10:55:59
صحيفة مدريدية: نعم لفالفيردي.. لا لبوغبا

نوير يكشف موعد اعتزاله

Date: 2019-09-18 15:34:30
نوير يكشف موعد اعتزاله

تشخيص إصابة بوغبا بفيروس كورونا

Date: 2020-08-27 14:46:07
تشخيص إصابة بوغبا بفيروس كورونا

رونالدو يصعد بالبرتغال ليورو 2020

Date: 2019-11-17 20:00:11
رونالدو يصعد بالبرتغال ليورو 2020

بوغبا: من لا يحلم باللعب لريال مدريد

Date: 2020-10-09 05:15:48
بوغبا: من لا يحلم باللعب لريال مدريد

"يويفا" يعلن المرشحين الثلاثة لأفضل لاعب في اوروبا

Date: 2020-09-23 11:05:03
"يويفا" يعلن المرشحين الثلاثة لأفضل لاعب في اوروبا