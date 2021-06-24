يويفا يتخذ قراراً لصالح اللاعبين المسلمين في "يورو 2020"

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، على عدم وضع زجاجات الخمر أمام اللاعبين المسلمين في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وبحسب صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية، فإن مسؤولي يورو 2020 اتفقوا على عدم وضع عبوات الخمر أمام اللاعبين المسلمين بعد تصرف الفرنسي بول بوغبا.

وأزاح بوغبا إحدى زجاجات الخمر التي كانت أمامه في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة فرنسا مع ألمانيا في يورو 2020، والتي انتهت بالتعادل 2/2، ليصعدا إلى دور الـ16 مع ألمانيا.

وجاء تصرف بوغبا بعدما أزاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبوتي كوكاكولا من أمامه، ووضع مكانهما زجاجة مياه.

وأضافت الصحيفة، أن هدف المنظمين من عدم وضع زجاجات الخمر أمام اللاعبين المسلمين هو تجنب تكرار ما فعله بوغبا.

وجاء قرار اليويفا رغم أن منظمي البطولة قالوا الخميس الماضي: "اليويفا ذكّر المنتخبات المشاركة في البطولة بأن الشراكات التجارية جزء لا يتجزأ من تنظيم البطولة ولضمان تطوير اللعبة في أوروبا، بما في ذلك منافسات الشبان والسيدات".

وقال مارتن كالين مدير بطولة أوروبا 2020، إن القضية الأساسية تتعلق بما فعله رونالدو، لكن يوجد تفهم لوضع اللاعبين الذين يفعلون ذلك لأسباب دينية.

وأضاف كالين أن الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالرعاة جزء من لوائح البطولة وقعت عليها الاتحادات، وأكد أن اليويفا لا ينوي فرض غرامة مباشرة على اللاعبين.