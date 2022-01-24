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يونس محمود يوجه رسالة للفيفا: ارفعوا الحظر عن الملاعب العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T07:58:58+0000
يونس محمود يوجه رسالة للفيفا: ارفعوا الحظر عن الملاعب العراقية

شفق نيوز/ وجه اللاعب الدولي السابق، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود، يوم الاثنين، رسالة للاتحاد الدولي دعاه فيها لرفع الحظر عن ملاعب بغداد والعراق كافة.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، "لقد كانت مباراة اوغندا الودية في بغداد والمباريات الدولية الرسمية والودية التي سبقتها أبلغ رسالة تؤكد استعداد وجاهزية العراق لاحتضان مباريات وبطولات رسمية".

واضاف ان "حضور منتخبات من مختلف الدول لخوض مباريات في بغداد وبحضور جماهيري كبير ، كانت رسالة واضحة للاتحاد الدولي"، مبينا ان "عودة الحياة لملاعبنا اصبحت ضرورة ملحة لرفع الحظر".

وبين محمود؛ أن "جهود اتحاد الكرة العراقي مستمرة بهذا الصدد ولن تتوقف عن مساعيها في رفع الحظر عن ملاعبنا"، لافتا إلى أن "هذا الجانب من أولويات عمل الاتحاد الى جانب امور مهمة يعمل من أجلها الاتحاد للارتقاء بكرة القدم في العراق".

وكان ملعب المدينة ضيّف مباراة ودية جمعت المنتخب العراقي ونظيره الأوغندي الجمعة الماضي بحضور جماهيري واسع وانتهى لصالح منتخبنا الوطني بهدف دون رد.

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