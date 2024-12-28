يونس محمود يوجه رسالة إلى"الأسود" قبل الموقعة الحاسمة

شفق نيوز/ وجه نجم الكرة العراقية يونس محمود، رسالة تحفيزية إلى منتخب "أسود الرافدين" عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل المباراة الحاسمة أمام المنتخب السعودي في البطولة، مساء اليوم السبت.

وقال محمود في رسالته: "90 دقيقة ليست مستحيلة عليكم يا أسود.. ثقتي بكم كبيرة في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو أدوار متقدمة في البطولة بإذن الله".

وختم نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، قائلا "مع منتخبنا الوطني دائماً وأبداً".

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، مباراة حاسمة، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ونجح المنتخبان في الفوز على نفس الخصم اليمن بنفس فارق الأهداف هدف واحد بينما هزما من نفس المنتخب (البحرين) ولكن بفارق هدف واحد في حالة السعودية، وفي الحالة العراقية بفارق هدفين.

لذلك يملك السعوديون أفضلية تحقيق نتيجتين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهما نتيجتا التعادل أو الفوز، وبقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل يعني أن السعودية ستتأهل في المركز الثاني.

وفي حالة خسارة السعودية أمام العراق تخرج مباشرة، ويتأهل العراق إلى الدور الثاني وصيفًا للمجموعة خلف المنتخب البحريني، بينما سيلعب السعودية بخيارين للتأهل في حال فوزه أو تعادله يتأهل إلى نصف نهائي البطولة.