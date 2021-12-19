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يونس محمود يوجه رسالة بشأن علم إسرائيل: لا تشككوا بحبي للعراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-19T15:52:18+0000
يونس محمود يوجه رسالة بشأن علم إسرائيل: لا تشككوا بحبي للعراق

شفق نيوز/ وجه نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ونجم المنتخب السابق، يونس محمود، يوم الأحد، رسالة إلى الجمهور، بشأن وجود علم إسرائيل ضمن مجموعة أعلام دول العالم، على قميصه.

ويأتي ذلك، في أعقاب مشاركة نجم منتخب العراق لكرة القدم يونس محمود في مباراة الأساطير بين نجوم العرب ونجوم العالم، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هامش نهائي مونديال العرب في دولة قطر.

وأظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، قيام يونس محمود، بشطب صورة علم إسرائيل على قميصه.

وقال محمود، في رسالته الموجهة للجمهور العراقي "أنا بطبعي انتظر هدوء العاصفة ثم أتحدث، وقد زاد حبي للجماهير كونها تنظر إلي كممثل للبلد وليس شخصية عادية".

‏وأضاف أن "القميص الذي ارتديته في مباراة الأساطير لم يكن فيه علم إسرائيل، إذ تم شطبه"، ‏مردفاً بالقول: "أنا عراقي عربي أصيل، قبل أن أكون لاعب كرة قدم مشهور".

‏وتابع محمود: "هاجموني وانتقدوني في عملي، لكن لا تشككوا بحبي وولائي للعراق العظيم، وأنا على دين سيد الخلق محمد ونهجه، وسأبقى الابن البار لكل الطوائف والقوميات".

‏وختم نجم الكرة العراقية، بالقول "شكرا لمن انتقدني لأنهم أثبتوا لي اهتمامهم بي كنجم أمثل بلدي، وسعيد للحماس الجماهيري ودفاعهم عني في مواقع التواصل".

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