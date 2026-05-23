يونس محمود يمد يده لدرجال: أبواب رئاسة الاتحاد مفتوحة

شفق نيوز- بغداد

أكد الرئيس الجديد للاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، اليوم السبت، أن يده ممدودة لرئيس الاتحاد السابق عدنان درجال للعمل مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الهدف المشترك يتمثل بخدمة الكرة العراقية.

وقال يونس محمود، في أول مؤتمر صحفي عقب فوزه بالانتخابات، إنه يشكر عدنان درجال على الفترة التي عملا خلالها معاً، مضيفاً: "يدي ممدودة له إذا أحب أن يكون معنا في الاتحاد ويساعدنا، فليس باب الاتحاد مفتوحة أمامه بل باب رئيس الاتحاد".

وأضاف أن المنافسة الانتخابية كانت "شريفة وديمقراطية"، وشهدت تنافساً قوياً بين الجميع، مؤكداً أن القرار النهائي كان لأعضاء الهيئة العامة.

وأشار إلى أن ما حدث يؤكد أن العمل المؤسساتي هو الطريق الصحيح داخل الاتحاد، مبيناً أن أبواب التعاون ستبقى مفتوحة مع جميع الشخصيات الرياضية.

وتابع: "يدي مفتوحة أمام الكابتن عدنان درجال للعمل مع الاتحاد مستقبلاً، لأننا في النهاية نعمل لهدف واحد وهو خدمة الكرة العراقية ورفع اسم العراق في المحافل الدولية".

وكشف يونس محمود أنه تلقى تهنئة من مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد فور إعلان نتائج الانتخابات، معتبراً أن ذلك يعكس الثقة بالمشروع الجديد الذي سيعمل عليه الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

ورداً على تصريحات درجال بعد الانتخابات، قال يونس محمود: "من الطبيعي أن يحاول الخاسر تبرير خسارته، وهذا يحدث في كل انتخابات، لكننا لن ندخل في المهاترات أو الردود الجانبية، وتركيزنا سيكون فقط على العمل وتحقيق النجاح".

وأكد أن الانتخابات جرت بشفافية ومن دون أي تدخلات سياسية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مختلفاً لتطوير الكرة العراقية وخدمة المنتخب الوطني.

وكان عدنان درجال قد خرج غاضباً من قاعة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد خسارته في الانتخابات لصالح يونس محمود، وعلق بصورة تهكمية في تصريح لعدد من الصحفيين بالقول: "مبروك للحلبوسي وعقيل مفتن"، في إشارة إلى رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن.

وفاز يونس محمود بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد حصوله على 38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً للرئيس السابق عدنان درجال، فيما نال المرشح الثالث أياد بنيان صوتاً واحداً.