يونس محمود يعض على اصابعه "حسرة" على هزيمة العراق أمام السعودية (فيديو)

شفق نيوز/ بدا أسطورة كرة القدم العراقية ونائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود متوترا بعد سقوط منتخب بلاده أمام السعودية بنتيجة 1-3 في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية بـ"خليجي 26".

وحجز المنتخب السعودي بهذا الفوز مقعده في الدور نصف النهائي لـ"خليجي 26" بينما ودع العراق البطولة مبكرا وفقد بذلك اللقب الذي حققه في النسخة الماضية.

وظهر يونس محمود الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، حزينا ومصدوما بعد استقبال منتخب بلاده هدفين قبل النهاية في الدقيقتين 81 و86 عن طريق عبد الله الحمدان.

وكان يونس محمود أثار غضب الشارع الكروي السعودي، عقب تصريحات بعد نهاية مباراة السعودية ضد البحرين في الجولة الأولى من بطولة "خليجي 26"، التي خسرها الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتحدث يونس محمود حينها عن رأيه في المنافسة بين العراق والسعودية كأحد المرشحين للتتويج باللقب الخليجي، وقال وهو يضحك: "السعودية جاية للقب!"، ليثير استياء كبيرا.

ورفض يونس محمود تقديم أي اعتذار على تصريحاته، مؤكدا أنه لم يخطئ في حق أحد ولا يستطيع أحد منع ضحكته.