يونس محمود يستهل رئاسته للاتحاد باتصال مع أرنولد: دعم كامل بجميع الصلاحيات

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، في أول تصريح له بعد فوزه بالمنصب، اليوم السبت، دعمه الكامل لمدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد خلال المرحلة المقبلة.

وقال يونس محمود، في اتصال هاتفي مع أرنولد تابعها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كل ما تحتاجه سنوفره لك، وجميع الصلاحيات ستكون متاحة أمامك"، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً خاصاً بعد استكمال الانتخابات لدعم مهمة المنتخب الوطني".

وأضاف: "حالياً أصبحت رئيساً للاتحاد، وسأكون مع المنتخب في المرحلة المقبلة"، مؤكداً أنه سيجتمع مع المدرب فور وصوله إلى اسبانيا حيث يعسكر المنتخب، للاطلاع على احتياجاته ومتطلباته والعمل على توفيرها بالكامل.

وشدد يونس محمود على أن الحكومة والشعب العراقي يقفان إلى جانب المدرب والمنتخب من أجل إنجاح المهمة وتحقيق النتائج المطلوبة.

وكان يونس محمود قد فاز بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد حصوله على 38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً للرئيس السابق عدنان درجال، فيما نال المرشح الثالث أياد بنيان صوتاً واحداً.

ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق لكرة القدم نظيره الأندوري يوم 29 أيار/مايو الجاري في مدينة جيرونا الإسبانية، قبل الانتقال إلى مدينة لا كورونيا لملاقاة المنتخب الإسباني يوم 4 حزيران/يونيو المقبل.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات العراق للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط طموحات بعودة “أسود الرافدين” إلى المونديال بعد غياب طويل منذ نسخة 1986.