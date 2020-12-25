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يونس محمود يدعو للوقوف الى جانب التطبيعية لايصال المنتخب لمونديال قطر

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-25T07:25:06+0000
يونس محمود يدعو للوقوف الى جانب التطبيعية لايصال المنتخب لمونديال قطر

شفق نيوز/ دعا نجم المنتخب السابق يونس محمود، الوسط الرياضي والكروي لمساندة الهيئة التطبيعية لإتحاد كرة القدم، وعدم محاسبتها وانتقادها بقسوة ودون حق، لافتاً إلى أن التطبيعية عملت في ظل ظروف صعبة وواجهت معرقلات كثيرة خلال الفترة القصيرة التي قادت بها الاتحاد بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، إن عمل التطبيعية كان متوازناً ومقبولاً لحد هذه اللحظة وعملت بحيادية واتخذت قرارات حاسمة رغم حداثتها وعملها القصير.

وبين ان اي عمل لايخلو من الاخطاء والهفوات هنا وهناك لكن بشكل عام ان الهيئة التطبيعية قامت بواجبها على قدر المستطاع في ظل ظروف صعبة ومع تزامن جائحة كورونا مع بداية عملها والتي اربكت مهمتها.

وتابع، "يتوجب على الجميع مساندة التطبيعية وعدم التشكيك بعملها، بغية دعم المنتخب الوطني في مشواره المونديالي المقبل فالعمل بحاجة الى تضافر الجهود والعمل على خط واحد يرمي لدعم تواجد منتخبنا في بطولة كأس العالم المقبلة".

 

 

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