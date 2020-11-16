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يونس محمود يحدد هدف نادي "الجامعة" ويكشف داعميه

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-16T20:54:40+0000
يونس محمود يحدد هدف نادي "الجامعة" ويكشف داعميه

شفق نيوز/ أعلن يونس محمود رئيس نادي الجامعة، الذي جرى تأسيسه اليوم الاثنين، أن هدف النادي هو الوصول لدوري الكبار.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع تأسيس نادي الجامعة يعتمد على الدعم الذاتي"، موضحا أن "الدعم المباشر من قبل الاخ علي العكيلي الذي تكفل بدعم النادي بكل الاحتياجات".

واضاف ان "هدفنا هو استغلال طلبة الجامعات العراقية لتشكيل الفرق والاستفادة من المواهب فيها"، مبينا ان "النادي استقطب لاعبي الجامعة السابقين للإدارة والتدريب"،

وأكد محمود "نسعى بشكل جدي للصعود الى الدرجة الممتازة من خلال شريحة الطلبة الجامعيين".

وتابع ان "الانتخابات جرت وفق القانون 18 والذي لا يجيز الجمع بين المناصب، وفي حال فزت في الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة سأستقيل من نادي الجامعة".

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