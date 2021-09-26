يونس محمود يتعهد بوضع "استراتيجية خاصة" للاعبين العراقيين قبل لقاء لبنان والإمارات

شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لاتحاد الكرة العراقي يونس محمود، يوم الأحد، عقد لقاء مع لاعبي المنتخب العراقي في الرابع من الشهر المقبل في قطر بما فيهم المحللون والمغتربون لوضع "استراتيجية خاصة" قبل لقاء لبنان والإمارات الشهر المقبل.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، "ستكون هناك جلسة مع اللاعبين لمعالجة ومناقشة كل الامور الخاصة بمشوارهم المقبل ، منها أمور تؤثر سلبا على نفسية اللاعبين اهمها التشويش الاعلامي والسوشل ميديا"، مضيفاً، "لابد من مساعدة اللاعبين من الابتعاد عنها ولاسيما قبل مبارياتنا المتبقية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم".

واشار الى ان "الاتحاد يسعى بعد تسلمه المهمة لوضع استراتيجية خاصة للمنتخب الوطني بغية وضعه في المسار الصحيح للمرحلة المقبلة".

وتابع ان "الاتحاد سيوفر كل احتياجات المنتخب الوطني لانجاح مهمته في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم التي تعد الاهم للعراقيين".

وكان الاتحاد العراقي سمى يونس محمود مشرفا على المنتخب الوطني العراقي في مشواره التاهيلي المقبل.