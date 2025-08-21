يونس محمود يتعهد ببناء منتخب "قوي" في حال فوزه برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز - بغداد

تعهد النائب الثاني لاتحاد الكرة العراقي يونس محمود، يوم الخميس، ببناء منتخب قوي لكرة القدم في حال فوزه بمنصب رئيس الاتحاد، نافيا في الوقت ذاته وجود خلاف شخصي مع الرئيس الحالي للاتحاد عدنان درجال.

وقال محمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر اتحاد الكرة العراقي في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه يرى أن الشكاوى والخلافات بين أعضاء الاتحاد والكابتن عدنان درجال هو "أمر طبيعي في العمل".

وأكد أن خلافه مع درجال هو خلاف مهني في إطار العمل وليس شخصياً، وهذا هو السبب وراء ترشحه لرئاسة الاتحاد، مردفا بالقول إنه "واهم من يتصور أن هناك خلافاً بيني وبين الكابتن عدنان درجال، ولكن هناك تأجيج بهذا الخصوص من قبل بعض وسائل الإعلام".

وأضاف محمود أنه "وصلنا لمرحلة لا يمكن نقود الاتحاد سويا، اما انا او الكابتن عدنان درجال في رئاسة الاتحاد، وسأكون داعماً له من خارج الاتحاد في حال فوزه بالرئاسة".

كما أشار النائب الثاني في الاتحاد إلى أن المنتخب الوطني هو الهدف الأهم للاتحاد، وأن قيمته تعادل قيمة جميع لجان وألعاب الاتحاد الأخرى، مبينا أنه سبق له القول في بداية مشوار عمله في الاتحاد بضرورة التركيز على التأهل لكأس العالم في عام 2030 وليس عام 2026.

وأوضح محمود أن حلمه هو بناء منتخب قوي، مستفيدًا من خبراته التي اكتسبها في آسيا والخليج حيث رأى كيفية تطوير الفرق وبناء المنتخبات، معتبرا أن العراق لديه "لاعبون ومواهب اقوى من الخليج وبلدان العالم ويحب استثمارهم".

وأكد أنه في حال فوزه، سيعلن عن برنامجه، وطلب من الجميع مراقبته ومحاسبته في حال أخل بهذا البرنامج.

وتابع يونس محمود القول، إن إجراء الانتخابات هو استحقاق لا يجوز تجاوزه، وأنه يجب احترام النظام، وفي نفس الوقت، معربا عن أمنيته في أن يتم تمديد عمل الاتحاد لدورة أخرى، ولكنه عاد ليشدد على أهمية احترام الاستحقاقات القانونية.