سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

يونس محمود: تجمع المنتخب المقبل سيكون ببغداد ولدينا تخمة من اللاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-29T15:31:12+0000
يونس محمود: تجمع المنتخب المقبل سيكون ببغداد ولدينا تخمة من اللاعبين

شفق نيوز/ أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود، يوم الأربعاء، أن تجمع المنتخب يوم 17 كانون الثاني المقبل، سيكون لأول مرة بعد الحظر، فيما أشار إلى أن الملاك التدريبي سيكون حاضرا الى جانب 23 لاعباً باستثناء المغتربين.

وقال محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "التجمع سيكون جانباً ايجابيا لاسيما مع تجمع اللاعبين والجهاز الفني"، لافتاً إلى أن "في عهد ادفوكات ضد تواجده في العراق، لاسيما ان كل الامور مساعدة والوضع جيد في كل أنحاء العراق فمن حقنا إجراء التدريبات في العراق".

وأضاف أن "جميع اللاعبين يمتلكون مستويات جيدة، بما فيهم المبعدون، لكن الأمر كله يعود لقناعة المدرب الفنية"، مشيراً إلى أنه "لم يتدخل في استدعاء اللاعبين كونه المسؤول فنياً عن قناعته بشأن اللاعبين".

وأوضح محمود، أن "هناك تخمة من اللاعبين المميزين وأن اللاعب الذي يقدم مستويات جيدة جدا، هو من يفرض نفسه في التشكيلة"، مبيناً ان "هنالك إشكالا يعانيه بالمنتخب وهو عدم التمكن من دعوة اللاعبين كيفما يشاء لاسيما المحترفين بأندية خارجية إلا بعد 72 ساعة".

وتابع: "لا بد أن يلتحق اللاعب المحترف في الموعد المذكور ومن الصعب إعداده وتجهيزه بالوقت المحدد لانه غير كاف، لكننا نسعى العمل وفق بالمتاح وما يتناسب مع الوضع ونسعى للتغلب على هذا الاشكال".

related

يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

Date: 2021-10-25 08:10:15
يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

نكهات معسل نجوم آسيا 2007.. ماذا يحدث في كافيه "المايسترو"؟ (صور)

Date: 2021-05-21 09:01:25
نكهات معسل نجوم آسيا 2007.. ماذا يحدث في كافيه "المايسترو"؟ (صور)

يونس محمود يبدي تفاؤلاً بتأهل العراق لمونديال قطر: استغرب الانتقادات للاعبين

Date: 2021-09-15 09:30:44
يونس محمود يبدي تفاؤلاً بتأهل العراق لمونديال قطر: استغرب الانتقادات للاعبين

يونس محمود يتعهد بوضع "استراتيجية خاصة" للاعبين العراقيين قبل لقاء لبنان والإمارات

Date: 2021-09-26 07:18:18
يونس محمود يتعهد بوضع "استراتيجية خاصة" للاعبين العراقيين قبل لقاء لبنان والإمارات

خبير كروي: أعظم مدرب بالعالم لن يفعل شيئاً للمنتخب العراقي

Date: 2021-07-09 07:54:21
خبير كروي: أعظم مدرب بالعالم لن يفعل شيئاً للمنتخب العراقي

بالزي الأبيض.. المنتخب العراقي يخوض أول مباراة رسمية له بعد غياب لـ18 شهراً

Date: 2021-06-06 15:02:34
بالزي الأبيض.. المنتخب العراقي يخوض أول مباراة رسمية له بعد غياب لـ18 شهراً

مباراتان للمنتخب العراقي تؤجل الدوري الممتاز

Date: 2021-10-02 12:33:46
مباراتان للمنتخب العراقي تؤجل الدوري الممتاز

عدنان حمد ملمّحاً لدور ايراني: قرار الفيفا منحاز ومسيس

Date: 2019-11-07 13:36:18
عدنان حمد ملمّحاً لدور ايراني: قرار الفيفا منحاز ومسيس