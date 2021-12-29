يونس محمود: تجمع المنتخب المقبل سيكون ببغداد ولدينا تخمة من اللاعبين

شفق نيوز/ أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود، يوم الأربعاء، أن تجمع المنتخب يوم 17 كانون الثاني المقبل، سيكون لأول مرة بعد الحظر، فيما أشار إلى أن الملاك التدريبي سيكون حاضرا الى جانب 23 لاعباً باستثناء المغتربين.

وقال محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "التجمع سيكون جانباً ايجابيا لاسيما مع تجمع اللاعبين والجهاز الفني"، لافتاً إلى أن "في عهد ادفوكات ضد تواجده في العراق، لاسيما ان كل الامور مساعدة والوضع جيد في كل أنحاء العراق فمن حقنا إجراء التدريبات في العراق".

وأضاف أن "جميع اللاعبين يمتلكون مستويات جيدة، بما فيهم المبعدون، لكن الأمر كله يعود لقناعة المدرب الفنية"، مشيراً إلى أنه "لم يتدخل في استدعاء اللاعبين كونه المسؤول فنياً عن قناعته بشأن اللاعبين".

وأوضح محمود، أن "هناك تخمة من اللاعبين المميزين وأن اللاعب الذي يقدم مستويات جيدة جدا، هو من يفرض نفسه في التشكيلة"، مبيناً ان "هنالك إشكالا يعانيه بالمنتخب وهو عدم التمكن من دعوة اللاعبين كيفما يشاء لاسيما المحترفين بأندية خارجية إلا بعد 72 ساعة".

وتابع: "لا بد أن يلتحق اللاعب المحترف في الموعد المذكور ومن الصعب إعداده وتجهيزه بالوقت المحدد لانه غير كاف، لكننا نسعى العمل وفق بالمتاح وما يتناسب مع الوضع ونسعى للتغلب على هذا الاشكال".