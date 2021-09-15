يونس محمود يبدي تفاؤلاً بتأهل العراق لمونديال قطر: استغرب الانتقادات للاعبين

شفق نيوز/ اكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، يوم الأربعاء، أن الاتحاد بتشكيله الجديد سيولي اهمية خاصة في اعداد المنتخب العراقي قبل خوضه للمباريات الثماني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، "لا تقسوا على اللاعب العراقي فان التصفيات لم تنتهِ بعد والمشوار مازال في بدايته"، مبدياً "استغرابه بشأن الانتقادات المؤثرة تجاه اللاعب العراقي".

وتابع، "قبل لقاء ايران كان هناك مديح للاعبين لما قدموه امام كوريا الجنوبية لكن بعد الخسارة من ايران نرى انتقادهم بشكل غير مقبول وقاسٍ على اللاعب العراقي".

وبين ان "هؤلاء لاعبينا قدموا كل مالديهم لكنهم لم يوفقوا ولم يكونوا بالمستوى المطلوب علينا الوقوف الى جانبهم وندعمهم ونصحح الأخطاء والوقوف عليها ومعالجتها".

وقال محمود، إن "مباراتنا امام لبنان ستعيد الثقة بنفوس لاعبينا وان هنالك ثماني مباريات مقبلة فالوقت مازال مبكرا وسنعمل كاتحاد لدعم المنتخب بكل شيء ليعود الى وضعه فليس من الصعب عليه بلوغ النهائيات وهذا يتحقق بالابتعاد عن التسقيط للاعبنا العراقي عبر مواقع التواصل وبتضافر كل الجهود الخيرة يتحقق حلم التأهل لمونديال قطر".