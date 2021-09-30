يونس محمود: نعمل لتأسيس جيل قادر للصعود الى كاس العالم 2030

شفق نيوز/ أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود، يوم الخميس، أن اهم اهداف رئاسة الاتحاد هو الاهتمام الحقيقي بالفئات العمرية.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وضع في مقدمة برنامجه رعاية المواهب الكروية والاهتمام ببناءها وفق اساليب حديثة، موضحاً أن الهدف من ذلك الاهتمام الخاص بالمواهب هو البناء الصحيح وتهيئة جيل متمكن لرفد المنتخبات الوطنية بعد سقف زمني معين .

وبين، قائد المنتخب العراقي السابق، "نحن سنخطط لهذا المشروع الحيوي الأهم، وسيأخذ ملف الفئات العمرية الحصة الاكبر"، مؤكداً على "تخصيص ميزانية ضخمة حتى نتمكن من البناء الصحيح".

وأشار إلى أن "المدة التي وضعناها لبناء جيل قادر ومتمكن من مواكبة الكرة العالمية هي 10 سنوات"، معتبراً أنها "كافية لتاسيس جيل جاهز قادر للصعود الى كاس العالم 2030".

ولفت إلى أن "الاتحاد لايشجع حالياً على ابعاد اللاعبين الحاليين، لأننا تسلمنا المهمة حديثاً"، مبيناً "اطمئن كل لاعبي منتخبنا الحاليين بانهم باقين لكن بالتأكيد سيكون البقاء للافضل والذي يطور نفسه".

وأكد محمود، أنه "لدينا 75 لاعباً مسجلين رسمياً بالاتحاد الاسيوي وهم من خيرة لاعبينا وستكون اسمائهم جميعا مستعدة لتمثيل المنتخب الوطني في اي وقت يطلب منهم".