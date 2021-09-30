سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

يونس محمود: نعمل لتأسيس جيل قادر للصعود الى كاس العالم 2030

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-30T08:16:05+0000
يونس محمود: نعمل لتأسيس جيل قادر للصعود الى كاس العالم 2030

شفق نيوز/ أكد  النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود، يوم الخميس، أن اهم اهداف رئاسة الاتحاد هو الاهتمام الحقيقي بالفئات العمرية.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وضع في مقدمة برنامجه رعاية المواهب الكروية والاهتمام ببناءها وفق اساليب حديثة، موضحاً أن الهدف من ذلك الاهتمام الخاص بالمواهب هو البناء الصحيح وتهيئة جيل متمكن لرفد المنتخبات الوطنية بعد سقف زمني معين .

وبين، قائد المنتخب العراقي السابق، "نحن سنخطط لهذا المشروع الحيوي الأهم، وسيأخذ ملف الفئات العمرية  الحصة الاكبر"، مؤكداً على "تخصيص ميزانية ضخمة حتى نتمكن من البناء الصحيح".

وأشار إلى أن "المدة التي وضعناها لبناء جيل قادر ومتمكن من مواكبة الكرة العالمية هي  10 سنوات"، معتبراً أنها "كافية لتاسيس جيل جاهز قادر للصعود الى كاس العالم 2030".

ولفت إلى أن "الاتحاد لايشجع حالياً على ابعاد اللاعبين الحاليين، لأننا تسلمنا المهمة حديثاً"، مبيناً "اطمئن كل لاعبي منتخبنا الحاليين بانهم باقين لكن بالتأكيد سيكون البقاء للافضل والذي يطور نفسه".

وأكد محمود، أنه "لدينا 75 لاعباً مسجلين رسمياً بالاتحاد الاسيوي وهم من خيرة لاعبينا وستكون اسمائهم جميعا مستعدة لتمثيل المنتخب الوطني في اي وقت يطلب منهم".

related

البداية بمبارتين من العيار الثقيل.. تعرف على جدول مباريات المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم

Date: 2021-07-01 08:17:47
البداية بمبارتين من العيار الثقيل.. تعرف على جدول مباريات المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز تكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية

Date: 2021-09-01 20:40:56
شفق نيوز تكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية

الاسود يباشرون تدريباتهم في ماريبا الإسبانية بقيادة ادفوكات.. صور

Date: 2021-08-09 12:21:57
الاسود يباشرون تدريباتهم في ماريبا الإسبانية بقيادة ادفوكات.. صور

العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

Date: 2021-02-19 16:49:36
العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

Date: 2019-11-06 17:55:01
العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

موقف "رسمي" جديد بشأن مستقبل كاتانيتش في تدريب المنتخب العراقي

Date: 2021-06-19 10:28:05
موقف "رسمي" جديد بشأن مستقبل كاتانيتش في تدريب المنتخب العراقي

بغياب أبرز اللاعبين.. المنتخب العراقي يعسكر في البصرة استعداداً لمباراة الكويت

Date: 2021-01-20 08:26:10
بغياب أبرز اللاعبين.. المنتخب العراقي يعسكر في البصرة استعداداً لمباراة الكويت

شرار حيدر عن انتخابات رئاسة اتحاد الكرة العراقي: صراع من أجل البقاء

Date: 2021-08-10 10:42:30
شرار حيدر عن انتخابات رئاسة اتحاد الكرة العراقي: صراع من أجل البقاء