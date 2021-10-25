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يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-25T08:10:15+0000
يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

شفق نيوز/ أكد يونس محمود النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يوم الاثنين، ان اتحاد الكرة عينه رسمياً مشرفاً على المنتخب الوطني.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز؛ ان اشرافه السابق في مباراتي لبنان والامارات كان غير رسمي ولم يصادق في محضر اجتماع، موضحا أنه سيتسلم المهمة بشكل رسمي من مباراة العراق وسوريا في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني المقبل في قطر أرضنا المفترضة ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وكشف ان المنتخب يمر بوضع حرج لاسيما بعد النتائج السلبية التي خرج بها في المباريات السابقة وسنعمل على تصحيح وضعه من خلال تظافر جميع الجهود وكذلك وقف الاعلام الى جانب المنتخب بغية تحقيق نتائج طيبة في لقاء سوريا ومباريات الجولة الثانية للمجموعة.

واكد بان ادفوكات اختار من خلال مساعديه الذين تابعوا خمس جولات من الدوري العراقي الممتاز  12 لاعبا محليا لجعلهم ضمن مفكرته في تشكيلة المنتخب الوطني وكذلك دعوة المغترب كيفن يعقوب المحترف في ايفك غوتنبرغ الناشط بالدوري السويدي الممتاز .

ودعا محمود؛ كل الاطراف الرياضية بدعم الاتحاد بتشكيلته الجديدة كونه تسلم المهمة حديثا وإعطاء الرئيس والاعضاء المجال ليتمكنوا من اعادة بناء الكرة العراقية خلال سقف زمني معين، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل تطوير الكرة العراقية.

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