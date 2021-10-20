يونس محمود: ماضون بتغيير الكوادر الإدارية.. وهذه حقيقة الخلاف مع كوركيس

شفق نيوز/ ابدى النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود، يوم الأربعاء، استغرابه من خلق فجوة خلافات بينه وبين المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس من دون داع كما يشاع في الوسط الاعلامي بشكل واسع ويومي.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز ان "علاقتي طيبة تجمعه مع باسل كوكيس ولاتوجد اي خلافات شخصية او تعمد باعفائنا له من منصبه كمدير اداري، لكن رغبتنا تنحصر في تجديد الدماء في عمل الاتحاد"، مؤكداً عدم وجود أي تقاطعات مع باسل وكل ما اثير لا مبرر له.

واوضح ان الاتحاد يطمح لتجديد كل الكوادر الادارية العاملة ضمن الاتحاد العراقي لكرة القدم .

ولفت ان الاتحاد في طريقه لتغيير طبيب المنتخب الدكتور قاسم الجنابي وتسمية الدكتور عبد الكريم الصفار لمهمة طبيب المنتخب .

واشار الى ان الاتحاد ماضٍ بتغيير نسبة كبيرة في التشكيلة الادارية للاتحاد بهدف اجراء تحديث وتجديد في الملاكات الادارية والطبية والاعلامية العاملة في اتحاد الكرة .