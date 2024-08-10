يونس محمود: لن نسمح لأي شخص بإجهاض حلم مونديال 2026

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود، يوم السبت، عدم وجود أي خلافات مع المدرب الإسباني كاساس.

وشدد محمود عبر صفحته في موقع التواصل فيسبوك، على أن "المنتخب الوطني هو خط أحمر وإرث وطني كبير لا يمكن المساس بمشروعه."

وأضاف، "لن نسمح لأي شخص كان بإجهاض حلم بلوغ مونديال 2026."

وأكد على التزامه الكامل بتسخير كافة الإمكانات لدعم منتخب أسود الرافدين وتحقيق حلم 40 مليون عراقي.

وأمس الجمعة، طمأن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الجماهير العراقية، بعدم وجودُ أية خلافاتٍ مع مدربِ منتخب العراق الوطنيّ خيسوس كاساس.

وفي وقت سابق من الجمعة؛ حسم مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مصيره مع "أسود الرافدين"، فيما أعرب عن استغرابه من اتهامه بـ"الابتزاز" من قبل أحد مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متوعداً بمقاضاة من وصفهم بـ"الكاذبين".

وكان مستشار رئيس الوزراء خالد كبيان، قد قال خلال لقاء على قناة العراقية الرياضية، رداً على سؤال حول مطالبة مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس بزيادة عقده "هذا أسلوب ابتزاز، كاساس لا يستحق الزيادة، وهناك رأي في الشارع أنه لم يحقق شيئاً، ولقد أخفقنا في بطولة آسيا وقد اتفق الخبراء على أن خطأ كاساس في التبديل الذي أجراه كان سبباً في خسارة منتخبنا أمام المنتخب الأردني".