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يونس محمود: لاعبو المنتخب جاهزون للقاء لبنان ووضعنا أفضل مما كان عليه في إيران

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-31T12:03:50+0000
يونس محمود: لاعبو المنتخب جاهزون للقاء لبنان ووضعنا أفضل مما كان عليه في إيران

شفق نيوز/ اكد مشرف المنتخب الوطني، يونس محمود قبل لقاء منتخب لبنان اليوم الاثنين، ان اللاعبين في أتم الجاهزيّة.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز؛ ان "لاعبي المنتخب بوضعٍ جيدٍ وأفضل مما كانوا عليه في إيران، ونلتمسُ العزيمةَ والروح المعنوية العالية للاعبين لتحقيق الفوز في مباراةِ لبنان لأنها بوابةٌ لمغادرة الضغوطات والتشبث بأملِ الحصول على بطاقةِ الملحق".

من جهةٍ أخرى، أكد مشرفُ المباراة من اندونيسيا، اسيب سابوترا: أن المباراة سوف تجري وفق نظام تقنية الفار.

واختتمَ المنتخبُ الوطنيّ آخر وحداته التدريبيّة قبل مواجهةِ نظيره اللبناني ظهر اليوم الثلاثاء في الساعةِ الثانية بتوقيت بيروت، الثالثة بتوقيت بـغـداد على ملعبِ صيدا البلدي، وذلك ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة الى مونديال قطر ٢٠٢٢.

وجرت تدريباتُ اليوم بمشاركةِ (22) لاعباً هم كلٌ من: فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، احمد إبراهيم، احمد فرحان، علاء عباس، علي حصني، ميثم جبار ، كرار نبيل، مناف يونس، مهند جعاز، أمير العماري، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان اقبال، سجاد جاسم، أيمن حسين، سعد عبد الأمير.

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