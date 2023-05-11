يونس محمود: كأس آسيا محطة للتأهل للمونديال

شفق نيوز/ رأى النائبُ الثاني لرئيسِ اتحاد الكرةِ العراقيّ يونس محمود وقوع العراق في قرعة كأس آسيا 2024 في المجموعةِ الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا، بأنها متوازنةٌ، وإن "أسود الرافدين" يمتلكون فرصةً مؤاتيةً لخطفِ إحدى بطاقاتِ التأهل عن المجموعةِ إلى دور الـ 16.

وأضاف صاحبُ المشاركات الأعلى في بُطولاتِ كأس آسيا: إن هناك خطةَ عملٍ متكاملة من قبل الاتحادِ العراقيّ هدفها الأساس إعدادُ منتخب قوي يكون قادراً على مقارعةِ كبار القارة في بطولةِ كأس آسيا، كما إنها ستكون محطةً مهمةً لكسب الثقةِ للدخول في تصفياتِ كأس العالم بهدف التأهل إلى مونديال 2026.