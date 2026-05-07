يونس محمود في بغداد تمهيداً لتسلمه حقيبة وزارة الشباب والرياضة

شفق نيوز - بغداد

وصل النائب الثاني لاتحاد الكرة العراقي يونس محمود، اليوم الخميس، إلى بغداد لعقد اجتماعات سياسية تمهيداً لتسلمه منصب وزارة الشباب والرياضة.

وكانت كتلة "تقدم" قد اتفقت مع يونس محمود وعدنان درجال، على انسحاب يونس محمود من ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد لتولي منصب الوزارة، وترك منصب الرئاسة لعدنان درجال الذي له الحظ الأكبر في الفوز ينافسه اياد بنيان وقد تحقق ذلك فعلاً .

وحضور المرشح يونس اجتماع اليوم، لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة الى العاصمة بغداد، وذلك في خطوة تسبق مرحلة مناقشة برنامجه الحكومي مع الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف .

وجاء وصول محمود في وقت تشهد فيه العاصمة سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة بين القوى السياسية بهدف حسم التوزيع الوزاري وضمان توافق اكبر حول تشكيلة الحكومة المقبلة .

ومن المقرر أن يناقش محمود خلال اجتماعاته خططه وبرامجه المتعلق بقطاع الشباب والرياضة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرياضية تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة المجتمعية ودعم الفرق والبطولات المحلية.

ويتوقع أن تؤدي هذه اللقاءات دوراً محورياً في تسريع عملية تسلّم محمود حقيبته الوزارية، بعد حصوله على موافقة الكتل السياسية الرئيسية، بما يعكس سعي الحكومة الجديدة لتشكيل فريق متكامل قادر على تنفيذ السياسات الوطنية في المجالات الحيوية.