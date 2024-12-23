يونس محمود عن رأيه بخسارة السعودية: لم أسخر من أي دولة ولا يمكن منعني من "الابتسامة"

شفق نيوز/ رفض يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاعتذار، موضحا أنه لم يسخر اي دولة او شعب، ولكن لا يحق لاي شخص يمنعني من الضحك او الابتسامة.

وأضاف في تصريح تابعته شفق نيوز؛ ان ما شاهدته في السوشل حول الموضوع المفتعل من قبل بعض الإعلام في السعودية لاقتطاع الفيديو وهذا لا يذكر أمام ما اتعرض له في العراق.

وتابع ، لم اتجاوز على السعودي ولن اتجاوز لأنه ليس من اخلاقي هذا الشيء، ولكن عندما تتصدى لمثل هذا العمل ستعايش مثل هذه الأمور.

وكان مقدم البرامج الرياضية السعودي خالد الشنيف قد رد على يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية، والذي أثار جدلًا كبيرًا بحديثه الذي بدأ ساخرًا بعد هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، في مستهل مشوار "الأخضر" في بطولة "خليجي 26"، المقامة في الكويت.