يونس محمود: صفحات تحاول تشويه صورتي

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب الثاني لاتحاد كرة القدم العراقي يونس محمود، يوم الجمعة، بأن ما تحدث به عن مظلوميته، يخص صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تشويه صورته.

وأوضح محمود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بعض النقاط التي قد لم تصل بالصورة الكاملة حول المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الخميس، وذلك انطلاقًا من احترامه للوسط الرياضي والإعلامي وبالأخص الجمهور الكروي.

وتابع: "كل ما وصلت إليه من نجومية هو بفضل الله ثم بدعم جماهيرنا الرياضية ووسائل الإعلام النزيهة التي وقفت معي طوال مسيرتي، فأنا ابن مدن العراق العزيزة الجنوبية والغربية والفرات الأوسط وكوردستان، وعندما ألعب أو أعمل فإنما أفعل ذلك باسم عراقنا الكبير".

وبحسب محمود، فإن ما تحدث به في المؤتمر بشأن مظلوميته لم يكن سوى إشارة إلى محاولات بعض الصفحات والمواقع لتشويه صورته، ولا لشيء سوى لأنه يطمح إلى الخير والتطور لكرة العراق وقيادتها إلى منصات التتويج.

وكان يونس محمود، قد تعهد أمس الخميس، ببناء منتخب قوي لكرة القدم في حال فوزه بمنصب رئيس الاتحاد، نافيا في الوقت ذاته وجود خلاف شخصي مع الرئيس الحالي للاتحاد عدنان درجال.