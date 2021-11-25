يونس محمود: سنحول دورينا الممتاز الى دوري محترفين بعدد فرق أقل

شفق نيوز/ أقر النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود بأن استمرار الدوري العراقي الممتاز مع هذه الازمة المالية وعدد الفرق الكثيرة صعب جدا.

ورد يونس محمود على سؤال وجهته وكالة شفق نيوز بشأن "مصير الاندية الممتازة ودعمها وامكانية تقليصها مستقبلاً"، وذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك قائلا: إن "العدد كبير وصعب على ادارات الاندية ادارة فرقها مع عدم توفر الاموال وعدم امتلاكها للملاعب"، موضحا ان "أكثر الاندية مدينة ولا تتمكن من التسديد".

وأضاف محمود؛ "نحن كاتحاد معني بالكرة العراقية لدينا نية قوية لجعل الدوري العراقي دوري محترفين، وهذا يتطلب خطة تدرس من كافة الجوانب وهذا ما فكرنا وبدأنا به فعلا إذ لا يجب أن نبقى على حالنا فهناك اندية ممتازة لا تتمكن من اعادة وضعها لصعوبة ما تعانيه جراء شحة الاموال".

واشار الى ان "رئيس الاتحاد عدنان درجال كان قد أخذ على عاتقه الموضوع وتبنى القضية حتى نالَ قراراً مهماً جداً من مجلس الوزراء ليحصل من كل المحافظات العراقية وعن طريق المحافظين مبلغ 3 مليارات دينار لكل محافظة دعما لأندية المحافظات هذا ما عدا دعم الاتحاد".

وتابع "سنعمل بكل جهدنا على تحويل الدوري العراقي الممتاز لدوري المحترفين لعدم تمكن عدد كبير من الأندية الممتازة من الإنفاق والتواصل".

ولفت الى ان "رئيس الاتحاد عدنان درجال حل موضوع ديون الاندية وحصل على الموافقات من المؤسسات التي تنتمي لها اندية لصرف الديون وفض الخلاف بين الاندية المطلوبة من جهة واللاعبين والمدربين الذين سبق وأن رفعوا قضايا في المحاكم مطالبين بحقوقهم من جهة اخرى".