يونس محمود رئيساً للإتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

فاز قائد المنتخب السابق، يونس محمود برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد حصوله على 38 صوتاً، بحسب ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات، ليتولى قيادة الاتحاد لأربع سنوات مقبلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محمود حصد 38 صوتاً، في حين حصل الرئيس السابق للاتحاد عدنان درجال 20 صوتاً، بينما حصل المنافس الثالث إياد بنيان على صوت واحد، من أصل 61 عضواً يحق لهم التصويت.

واكتملت عمليات التصويت والعد والفرز الخاصة بانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي جرت في فندق الرشيد ببغداد، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للمرحلة المقبلة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات مطابقة عدد أوراق الاقتراع البالغة 61 ورقة مع عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وبعد عملية الفرز، تبين أن 59 ورقة صحيحة، فيما تم استبعاد ورقتين بقرار من اللجنة، الأولى بسبب وضع علامة الصح باتجاه خاطئ مع تدوين الرقم على أحد التسلسلات، والثانية بسبب وضع المصوّت علامة الصح في جميع الحقول.

وشهدت الانتخابات تنافس ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الاتحاد، وهم كل من عدنان درجال، وإياد بنيان، ويونس محمود، إلى جانب 5 مرشحين لمنصب النائب الأول، ومثلهم لمنصب النائب الثاني، فضلاً عن 27 مرشحاً لعضوية الاتحاد.

وكان ممثلون من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم قد وصلوا، أمس، إلى بغداد للإشراف على الانتخابات.