يونس محمود الى جانب ثلاثة نجوم عرب يحضرون قرعة كأس العرب

شفق نيوز/ وجه الاتحاد العربي لكرة القدم الدعوة لنجم المنتخب العراقي يونس محمود للمشاركة في حفل قرعة بطولة كأس العرب في قطر 2021 التي تجري في العاصمة الدوحة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وسيكون الى جانب النجم العراقي ثلاثة من نجوم الكرة العربية هم، وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، كما سيشرف على القرعة، مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة للمدة من الاول ولغاية الثامن عشر من شهر كانون الاول المقبل، البطولة وحسب مستويات المنتخبات؛ المستوى الأول، تونس، الجزائر، المغرب، قطر. المستوى الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات. المستوى الثالث: سوريا، (عمان أو الصومال)، (لبنان أو جيبوتي)، (الأردن أو جنوب السودان). المستوى الرابع: (البحرين أو الكويت)، (موريتانيا أو اليمن)، (فلسطين أو جزر القمر)، (ليبيا أو السودان).