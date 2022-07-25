يونس عبد علي يهاجم اتحاد الكرة العراقي: لا نسمح لـ"المندسين" العبث بتاريخنا الكروي

شفق نيوز/ هاجم النجم الكروي السابق يونس عبد علي، يوم الاثنين، الاتحاد العراقي لكرة القدم واصفاً بعض من فيه بأنهم "مندسين"، متوعداً بتنظيم تظاهرة "حاشدة" ضد الاتحاد.

وقال عبد علي لوكالة شفق نيوز، انه يجهز لتظاهرة جماهيرية رياضية حاشدة ضد اتحاد الكرة الحالي بسبب "العشوائية والتلكؤ في العمل والنتائج السلبية لمنتخباتنا الوطنية بعد أن كانت في السابق من أقوى منتخبات القارة".

واضاف "النتائج التي يخرج بها المنتخب معيبة بحق تاريخ كرتنا وذلك بسبب عشوائية العمل بالاتحاد والتلكؤ بجوانب إدارية عديدة منها تسمية المدربين واختياراتهم وتهيئة المنتخبات".

واشار الى ان "التظاهرة ستنظم بعد حصول الموافقات الامنية وانها ستكون سلمية لإيصال رسالة للذين يقودون كرتنا حاليا بشكل غير صحيح".

ورأى عبد علي ان "العراق حر بأبنائه ولا يسمح للمندسين العبث بمقدرات الكرة العراقية كما يحدث الان".

وبين ان "كل من عاش خارج البلد وجاء بعد المعاناة اقصده في كلامي كائناً من يكون"، مؤكدا انه "سيقود مع نخبة خيرة كبيرة التظاهرة للحد من هذه التصرفات الانفرادية التي انعكست سلبا على الكرة العراقية".

يشار الى ان يونس عبد علي، نال لقب هداف الدوري العراقي لموسم 1993 – 1994 برصيد 36 هدفاً، ومثّل المنتخب العراقي 1988 - 1992، ومثّل اندية الشرطة والرشيد والقوة الجوية.