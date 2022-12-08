يوم غد.. انطلاق دوري الطائرة الممتاز والمواجهات تتوزع على محافظتين

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الطائرة، اليوم الخميس، عن انطلاق الدوري الممتاز يوم غد الجمعة بـ7 مواجهات توزعت على محافظتي البصرة والسليمانية.

وقال المكتب الاعلامي لاتحاد الطائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "يوم غدٍ الجمعة ستنطلق منافسات الدوري الممتاز بمشاركة 15 فريقاً، وستقام المباريات في محافظتي البصرة والسليمانية بعد أن وزعت الفرق على مجموعتين".

وفي منافسات المجموعة الأولى، "يقص فريقي غاز الجنوب ومدينة الشهداء شريط مباريات المجموعة الأولى في تمام الساعة الثانية ظهراً، تليها مواجهة اخرى بين أربيل وحديثة في تمام الساعة الرابعة عصراً على قاعة الزبير".

وفي قاعة الاولمبية ولحساب المجموعة ذاتها يضيف البحري منافسه القاسم في الساعة الثانية بعد الظهر ويلاقي الشرطة فريق سنجار في الساعة الرابعة عصراً، بحسب البيان.

وتابع اتحاد الكرة في بيانه أن "محافظة السليمانية وتحديداً قاعة البيشمرگة ستضيف أصحاب الأرض والجمهور مع فريق الصمود في الساعة الثانية عشر، تليها مباراة تجمع مصافي الشمال وهيت في الثانية بعد الظهر وتختتم مواجهات اليوم الأول بلقاء الحبانية والصناعة في الساعة الرابعة عصراً وسيكون فريق الجيش في حالة إنتظار.