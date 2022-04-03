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يوم غد.. اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة أوضاع المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-03T07:49:21+0000
يوم غد.. اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة أوضاع المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موعد عقد اجتماع لمناقشة أوضاع المنتخب الوطني ونقاط عديدة تخص واقع الكرة العراقية من بينها مصير المنتخب للمرحلة المقبلة والمدرب الجديد الذي سيقوده.

وقال خلف جلال عضو اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد حدد يوم غدٍ الاثنين موعداً للاجتماع المرتقب في بغداد لمناقشة أهم النقاط الخاصة التي تخدم مشوار منتخباتنا الوطنية للمرحلة المقبلة وكذلك مناقشة إخفاق منتخبنا في بلوغه مونديال قطر 2022".

وأشار إلى أن "مجلس ادارة الاتحاد سيناقش باجتماع الاثنين مع اللجنة الفنية موضوع تسمية المدرب الجديد الذي سيقود كرتنا خلال المرحلة المقبلة لاسيما وان المنتخب الوطني ينتظر مشاركات خارجية مقبلة، كما يستعد من الان في اعداد منتخب رصين لبطولة العالم المقبلة".

يشار إلى أن عدنان درجال أكد في تصريحات صحفية أن بوصلة الاتحاد تتجه نحو تسمية مدرب اجنبي لقيادة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة 

وكان رئيس الاتحاد الخليجي، رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة ترأس اجتماع قبل يومين مع رؤساء الاتحادات الخليجية، وأجمع الحاضرون على دعمهم الكبيرِ لإقامة النسخة الـ 25 المقبلة لبطولة الخليج بضيافة مدينة البصرة.

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