يوفنتوس يحسم صفقة كييزا قبل ساعات من إغلاق الميركاتو

شفق نيوز/ تعاقد يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع فيدريكو كييزا الذي تألق مع المنافس فيورنتينا مقابل 50 مليون يورو (58.88 مليون دولار) قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات اليوم الاثنين.

ونشأ كييزا (22 عاما) في صفوف فيورنتينا وهو نجل اللاعب السابق إنريكو كييزا الذي كان ضمن تشكيلة فيورنتينا الفائزة بآخر لقب كبير للنادي في كأس إيطاليا 2001.

وبدأ كييزا مسيرته الاحترافية مع فيورنتينا في 2016 وخاض 153 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وثارت تكهنات حول رحيله في آخر عامين كما لعب 19 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وسجل هدفا.

وقال يوفنتوس إنه ضم كييزا على سبيل الإعارة لموسمين مقابل عشرة ملايين يورو مع وجوب الشراء بعد ذلك مقابل 40 مليون يورو إضافة إلى عشرة ملايين مكافآت للأداء.

ورغم أنه كان لاعبا محوريا في فيورنتينا سيتعين عليه القتال على مركزه في يوفنتوس في وجود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وألفارو موراتا وفيدريكو برنارديسكي لاعب فيورنتينا السابق.

وفي وقت سابق يوم الاثنين أعار يوفنتوس، الطامح للقبه التاسع على التوالي في الدوري، الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا إلى بايرن ميونيخ والظهير ماتيا دي شيليو إلى أولمبيك ليون.

وكانت أكبر صفقة ليوفنتوس هذا الموسم لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو القادم من برشلونة كما ضم موراتا من أتليتيكو مدريد ولاعب الوسط ويستون ماكيني من شالكه.