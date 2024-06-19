يورو 2024.. كرواتيا تتعثر أمام ألبانيا بهدف قاتل

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة كرواتيا وألبانيا، والتي انتهت بهدفين لكل فريق، يوم الأربعاء، ليفشل المنتخب الكرواتي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم أيضاً منتخبات إسبانيا وإيطاليا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتقدم منتخب ألبانيا في النتيجة عن طريق كاظم لاسي عند الدقيقة 11 من بداية اللقاء، ليتمكن بعدها أندري كراماريتش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

وسجل كلاوس جسيلا هدفاً ثانياً لصالح منتخب كرواتيا في الدقيقة 76، والذي جاء عن طريق الخطأ في مرماه.

وعاد كلاوس جسيلا ليصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لمنتخب ألبانيا في الدقيقة +95 من الوقت بدل الضائع، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وبهذه النتيجة تبقى إسبانيا بصدارة المجموعة بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن إيطاليا بالنقاط نفسها، بينما تقاسمت كرواتيا وألبانيا المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.