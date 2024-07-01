يورو 2024.. فرنسا إلى ربع النهائي بهدف وحيد من نيران صديقة

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الفرنسي لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، على حساب نظيره البلجيكي بعد الفوز عليه في دور الـ16 في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب "مركور شبيل أرينا".

وشهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين من أجل التقدم مبكراً ولكن قوة الدفاعات حالت دون رؤية هدف حتى الدقيقة 85.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخبين في كسر صمت المباراة بهدف وجاء عن طريق المنتخب الفرنسي في الدقيقة 85 عن طريق يان فيرتونخين بالخطأ في مرماه.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي وتأهله إلى ربع النهائي، وينتظر الفائز من البرتغال وسلوفينيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم.