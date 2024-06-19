يورو 2024.. سويسرا تتعادل مع إسكتلندا وتؤجل تأهلها

شفق نيوز/ تأجل تأهل منتخب سويسرا لدور ال16 ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بتعادله (1-1) أمام إسكتلندا اليوم الأربعاء في ثاني جولات المجموعة الأولى.

جاء هدفا المباراة التي احتضنها ملعب (راين إنرجي) في كولونيا، في ال45 دقيقة الأولى وبأقدام سويسرية، حيث كانت البداية في الدقيقة 13 بهدف ذاتي سجله فابيان شار في شباكه بالخطأ مانحا التقدم لإسكتلندا.

بينما تعادل النجم المخضرم شيردان شاكيري لسويسرا في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة.

وبتقاسمهما للنقطة، يتأجل حسم تأهل المنتخب السويسري لدور ال16، رفقة ألمانيا التي حسمت تأهلها بفوزها الثاني في المجموعة (2-0) على المجر، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

بينما حصد المنتخب الإسكتلندي نقطته الأولى في البطولة في المركز الثالث، ثم يتذيل المنتخب المجري المجموعة من دون رصيد.

وستشهد الجولة الختامية للمجموعة يوم الأحد المقبل مواجهة "الصدارة" بين الألمان والسويسريين، حيث أن التعادل سيكون كافيا لأصحاب الأرض لحسم الصدارة، بينما لن يكون هناك بديل عن الفوز لسويسرا لاقتناص الصدارة.

أما في المواجهة الثانية، سيسعى المنتخب الإسكتلندي لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث، على حساب المجر.