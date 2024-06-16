يورو 2024.. جماهير المنتخبات تقود مبارياتها "المشاغبة" في الشوارع الخلفية (فيديو)

شفق نيوز/ تقود جماهير المنتخبات المتنافسة في يورو 2024، مباراة من نوع خاص في الشوارع الخلفية للملاعب التي تقام فيها المباريات، حيث سارعت الشرطة إلى فصل مشجعي كرة قدم مشاغبي، قبل مباراة الأحد المرتقبة بين إنجلترا وصربيا، في بطولة أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي رجالا يلقون بالكراسي على بعضهم البعض خارج مطعم مزين بالأعلام الصربية، في مدينة غيلسنكيرشن غربي ألمانيا.

وتراجعت إحدى المجموعات بسرعة عندما وصلت شرطة مكافحة الشغب، وطرحت رجلا واحدا على الأقل أرضا.

وقال أحد المشجعين الصربيين لوكالة "أسوشيتد برس"، إن مجموعة من الأشخاص ألقوا زجاجات وحجارة على المنطقة خارج حانة وسط المدينة، حيث كان يجلس هو وآخرون.

وقال الرجل الذي عرف عن نفسه فقط باسم فلاديمير وقال إنه قادم من بلغراد: "كان هناك اشتباك ونحن بخير. هذا كل شيء، نحن ذاهبون إلى المباراة ونأمل أن نفوز. الأمر يتعلق بكرة القدم".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مشجعو إنجلترا شاركوا في الاشتباك، أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب.